Алюминиевые системы остекления

Изготавливаем алюминиевые окна, двери и фасады. Многолетний опыт проектирования и монтажа конструкций для остекления: от частных резиденций до объектов коммерческой недвижимости
Алюминиевые окна могут быть по-настоящему теплым и комфортным решением для остекления. Главное, использовать правильные профильные системы. Условно, типы систем можно разделить на два: с терморазрывом (теплые) и без терморазрыва (холодные). Системы отличаются по назначению, теплые нужны для отапливаемых помещений, а холодные для помещений без отопления, либо как межкомнатное решение
Современный дизайн
Прямые и строгие линии, рама и створка в лежат в одной плоскости - все это обеспечивает максимальную эстетику и стиль
Теплый профиль
Благодаря использованию полиамидного терморазрыва, конструкции получают сниженную теплопроводность, комфортную для использования в жилых помещениях
Теплые стеклопакеты
Многокамерное исполнение, толщиной до 46 мм, изготавливаемое на базе энергоэффективных архитектурных стекол Guardian
Сертифицированная покраска
Весь алюминиевый профиль окрашивается на одном из лучших предприятий Юга заводе Росслав. Сертификация вплоть до Qualicoat
Хит продаж
Покупая алюминиевые окна Exterhaus, вы делаете хороший выбор
Пластиковые
системы
Минимальные сроки производства
Хорошие теплофизические свойства
Ограничение по габаритам изделия
Сильные линейные расширения профиля
Имитация натуральных материалов
от 10 000 ₽/м²
Алюминиевые
системы
Очень долговечное решение
Хорошие теплофизические свойства
Практически нет ограничений в габаритах
Срок производства от 4 недель
Имитация натуральных материалов
от 16 000 ₽/м²
Деревянные
системы
Натуральное дерево любой породы
Отличные теплофизические свойства
Практически нет ограничений в габаритах
Нет ограничений в дизайне
Возможна потребность в реставрации через 8-10 лет
от 20 000 ₽/м²
Premium
Дерево-алюминиевые
системы
Натуральное дерево любой породы
Отличные теплофизические свойства
Практически нет ограничений в габаритах
Нет ограничений в дизайне
Не требуют никакого ухода, вековой срок службы
от 28 000 ₽/м²
Хит продаж
Ознакомиться c продуктами и получить консультацию вы можете в любом из наших шоурумов →
Иван Собин
руководитель отдела продаж
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RAL 1000
Зелёно-бежевый
RAL 1001
Бежевый
RAL 1002
Песочно-жёлтый
RAL 1003
Сигнальный жёлтый
RAL 1004
Жёлто-золотой
RAL 1005
Медово-жёлтый
RAL 1006
Кукурузно-жёлтый
RAL 1007
Нарциссово-жёлтый
RAL 1011
Коричнево-бежевый
RAL 1012
Лимонно-жёлтый
RAL 1013
Жемчужно-белый
RAL 1014
Слоновая кость
RAL 1015
Светлая слоновая кость
RAL 1016
Жёлтая сера
RAL 101
Шафраново-жёлтый
RAL 1018
Цинково-жёлтый
RAL 1019
Серо-бежевый
RAL 1020
Оливково-жёлтый
RAL 1021
Рапсово-жёлтый
RAL 1023
Транспортно-жёлтый
RAL 1024
Охра жёлтая
RAL 1026
Люминесцент жёлтый
RAL 1027
Карри жёлтый
RAL 1028
Дынно-жёлтый
RAL 1032
Жёлтый ракитник
RAL 1033
Георгиново-жёлтый
RAL 1034
Пастельно-жёлтый
RAL 1035
Перламутрово-бежевый
RAL 1036
Перламутрово-золотой
RAL 1037
Солнечно-жёлтый
RAL 2000
Жёлто-оранжевый
RAL 2001
Красно-оранжевый
RAL 2002
Алый
RAL 2003
Пастельно-оранжевый
RAL 2004
Оранжевый
RAL 2005
Люминисцент оранжевый
RAL 2007
Люминисцент ярко-оранж
RAL 2008
Ярко-красно-оранжевый
RAL 2009
Транспортный оранжевый
RAL 2010
Сигнальный оранжевый
RAL 2011
Насыщенный оранжевый
RAL 2012
Лососёво-оранжевый
RAL 2013
Перламутрово-оранжевый
RAL 3000
Огненно-красный
RAL 3001
Сигнальный красный
RAL 3002
Карминно-красный
RAL 3003
Рубиново-красный
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 3005
Винно-красный
RAL 3007
Чёрно-красный
RAL 3009
Оксид красный
RAL 3011
Коричнево-красный
RAL 3012
Бежево-красный
RAL 3013
Томатно-красный
RAL 3014
Розовый антик
RAL 3015
Светло-розовый
RAL 3016
Кораллово-красный
RAL 3017
Розовый
RAL 3018
Клубнично-красный
RAL 3020
Транспортный красный
RAL 3022
Лососёво-красный
RAL 3024
Люминесцент красный
RAL 3026
Люминесцент ярко-красный
RAL 3027
Малиново-красный
RAL 3028
Красный
RAL 3031
Ориент красный
RAL 3032
Перламутрово-рубиновый
RAL 3033
Перламутрово-розовый
RAL 4001
Красно-сиреневый
RAL 4002
Красно-фиолетовый
RAL 4003
Вересково-фиолетовый
RAL 4004
Бордово-фиолетовый
RAL 4005
Сине-сиреневый
RAL 4006
Транспортный пурпурный
RAL 4007
Пурпурно-фиолетовый
RAL 4008
Сигнальный фиолетовый
RAL 4009
Пастельно-фиолетовый
RAL 4010
Телемагента
RAL 4011
Перламутрово-фиолетовый
RAL 4012
Перламутрово-ежевичный
RAL 5000
Фиолетово-синий
RAL 5001
Зелёно-синий
RAL 5002
Ультрамарин-синий
RAL 5003
Сапфирово-синий
RAL 5004
Чёрно-синий
RAL 5005
Сигнальный синий
RAL 5007
Бриллиантово-синий
RAL 5008
Серо-синий
RAL 5009
Лазурно-синий
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 5011
Стально-синий
RAL 5012
Голубой
RAL 5013
Кобальтово-синий
RAL 5014
Голубино-синий
RAL 5015
Небесно-синий
RAL 5017
Транспортный синий
RAL 5018
Бирюзово-синий
RAL 5019
Капри синий
RAL 5020
Океанская синь
RAL 5021
Водная синь
RAL 5022
Ночной синий
RAL 5023
Отдалённо-синий
RAL 5024
Пастельно-синий
RAL 5025
Перламутр горечавково-синий
RAL 5026
Перламутр ночной синий
RAL 6000
Патиново-зелёный
RAL 6001
Изумрудно-зелёный
RAL 6002
Лиственно-зелёный
RAL 6003
Оливково-зелёный
RAL 6004
Сине-зелёный
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 6006
Серо-оливковый
RAL 6007
Бутылочно-зелёный
RAL 6008
Коричнево-зелёный
RAL 6009
Пихтовый зелёный
RAL 6010
Травяной зелёный
RAL 6011
Резедово-зелёный
RAL 6012
Чёрно-зелёный
RAL 6013
Тростниково-зелёный
RAL 6014
Жёлто-оливковый
RAL 6015
Чёрно-оливковый
RAL 6016
Бирюзово-зелёный
RAL 6017
Майский зелёный
RAL 6018
Желто-зелёный
RAL 6019
Бело-зелёный
RAL 6020
Хромовый зелёный
RAL 6021
Бледно-зелёный
RAL 6022
Коричнево-оливковый
RAL 6024
Транспортный зелёный
RAL 6025
Папоротник-зелёный
RAL 6026
Опаловый зелёный
RAL 6027
Светло-зелёный
RAL 6028
Сосновый зелёный
RAL 6029
Мятно-зелёный
RAL 6032
Сигнальный зелёный
RAL 6033
Мятно-бирюзовый
RAL 6034
Пастельно-бирюзовый
RAL 6035
Перламутрово-зелёный
RAL 6036
Перламутр опал зелёный
RAL 6037
Зелёный
RAL 6038
Люминесцент зелёный
RAL 7000
Серая белка
RAL 7001
Серебристо-серый
RAL 7002
Оливково-серый
RAL 7003
Серый мох
RAL 7004
Сигнальный серый
RAL 7005
Мышино-серый
RAL 7006
Бежево-серый
RAL 7008
Серое хаки
RAL 7009
Зелёно-серый
RAL 7010
Брезентово-серый
RAL 7011
Железно-серый
RAL 7012
Базальтово-серый
RAL 7013
Коричнево-серый
RAL 7015
Сланцево-серый
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 7021
Чёрно-серый
RAL 7022
Серая умбра
RAL 7023
Серый бетон
RAL 7024
Графитовый серый
RAL 7026
Гранитовый серый
RAL 7030
Каменно-серый
RAL 7031
Сине-серый
RAL 7032
Галечный серый
RAL 7033
Цементно-серый
RAL 7034
Жёлто-серый
RAL 7035
Светло-серый
RAL 7036
Платиново-серый
RAL 7037
Пыльно-серый
RAL 7038
Агатовый серый
RAL 7039
Кварцевый серый
RAL 7040
Серое окно
RAL 7042
Транспортный серый A
RAL 7043
Транспортный серый B
RAL 7044
Серый шёлк
RAL 7045
Телегрей 1
RAL 7046
Телегрей 2
RAL 7047
Телегрей 4
RAL 7048
Мышино-серый жемчуг
RAL 8000
Зелёно-коричневый
RAL 8001
Охра коричневая
RAL 8002
Сигнальный коричневый
RAL 8003
Глиняный коричневый
RAL 8004
Медно-коричневый
RAL 8007
Олень коричневый
RAL 8008
Оливково-коричневый
RAL 8011
Орехово-коричневый
RAL 8012
Красно-коричневый
RAL 8014
Сепия коричневый
RAL 8015
Каштаново-коричневый
RAL 8016
Махагон коричневый
RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 8019
Серо-коричневый
RAL 8022
Чёрно-коричневый
RAL 8023
Оранжево-коричневый
RAL 8024
Бежево-коричневый
RAL 8025
Бледно-коричневый
RAL 8028
Терракотовый
RAL 8029
Перламутр медный
RAL 9001
Кремово-белый
RAL 9002
Светло-серый
RAL 9003
Сигнальный белый
RAL 9004
Сигнальный чёрный
RAL 9005
Чёрный янтарь
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 9007
Тёмно-алюминиевый
RAL 9010
Белый
RAL 9011
Графитно-чёрный
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 9017
Транспортный чёрный
RAL 9018
Папирусно-белый
RAL 9022
Перламутр светло-серый
RAL 9023
Перламутр тёмно-серый