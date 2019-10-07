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Алюминиевые системы остекления

Изготавливаем алюминиевые окна, двери и фасады. Многолетний опыт проектирования и монтажа конструкций для остекления: от частных резиденций до объектов коммерческой недвижимости

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Остеклено Exterhaus
Ресторан Иное, Нальчик
Остеклено Exterhaus | Алюминиевые окна, Лесная Гармония, Пятигорск

Остекление коттеджей алюминиевыми окнами

Алюминиевые окна отлично подходят для остекления современных жилых домов. На основе алюминиевых систем можно сделать панорамное крупногабаритное остекление и подчеркнуть открывающиеся виды без лишних импостов и перемычек
Сопровождение проекта: от проектирования до визуализации
Конструкции от надежного сертифицированного производителя
Возможность использования очень больших панорамных стеклопакетов
Отличное решение для остекления коммерческой недвижимости

Алюминиевые системы Алнео от серти­фицирован­ного переработчика

Компания Exterhaus располагает своими производственными мощностями, которые сертифицированы системодателем — компанией Алнео. Заказывая алюминиевые конструкции у нас, вы можете быть уверены в качестве сборки и точности реза, а наш инженерный отдел сможет четко рассчитать оптимизацию профиля и минимизировать отходы производства
Остеклено Exterhaus | Алюминиевые окна, Гостевой домик, Терскол

Теплые алюминиевые окна и двери с терморазрывом

Алюминиевые окна могут быть по-настоящему теплым и комфортным решением для остекления. Главное, использовать правильные профильные системы. Условно, типы систем можно разделить на два: с терморазрывом (теплые) и без терморазрыва (холодные). Системы отличаются по назначению, теплые нужны для отапливаемых помещений, а холодные для помещений без отопления, либо как межкомнатное решение

Современный дизайн

Прямые и строгие линии, рама и створка в лежат в одной плоскости - все это обеспечивает максимальную эстетику и стиль

Теплый профиль

Благодаря использованию полиамидного терморазрыва, конструкции получают сниженную теплопроводность, комфортную для использования в жилых помещениях

Теплые стеклопакеты

Многокамерное исполнение, толщиной до 46 мм, изготавливаемое на базе энергоэффективных архитектурных стекол Guardian

Сертифицированная покраска

Весь алюминиевый профиль окрашивается на одном из лучших предприятий Юга заводе Росслав. Сертификация вплоть до Qualicoat

Срок службы до 80 лет
На протяжении которого, алюминиевые конструкции не будут требовать особого ухода, кроме регулировки фурнитуры
Сопротивление теплопередаче до 1,1 м²·°C/Вт
При комплектации конструкции теплым энергоэффективным двухкамерным стеклопакетом толщиной 44 мм
Вес створки до 120 кг
Что позволяет изготавливать панорамные открывающиеся конструкции больших размеров
Безопасноcть до уровня RC5
Вплоть до установки специальных бронепластин на профиль и пулестойких стеклопакетов

Системы алюминиевых окон и дверей

Хит продаж

Тёплая ALT 65

Профильная система для изготовления окон и дверей для жилых помещений
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Холодная AL 45

Профильная система для изготовления конструкций в неотапливаемые помещения
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Покупая алюминиевые окна Exterhaus, вы делаете хороший выбор

Пластиковые
системы

Минимальные сроки производства

Хорошие теплофизические свойства

Ограничение по габаритам изделия

Сильные линейные расширения профиля

Имитация натуральных материалов

от 10 000 ₽/м²

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Алюминиевые
системы

Очень долговечное решение

Хорошие теплофизические свойства

Практически нет ограничений в габаритах

Срок производства от 4 недель

Имитация натуральных материалов

от 16 000 ₽/м²

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Деревянные
системы

Натуральное дерево любой породы

Отличные теплофизические свойства

Практически нет ограничений в габаритах

Нет ограничений в дизайне

Возможна потребность в реставрации через 8-10 лет

от 20 000 ₽/м²

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Premium

Дерево-алюминиевые
системы

Натуральное дерево любой породы

Отличные теплофизические свойства

Практически нет ограничений в габаритах

Нет ограничений в дизайне

Не требуют никакого ухода, вековой срок службы

от 28 000 ₽/м²

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Алюминиевые раздвижные двери HS Portal

Это гораздо больше, чем просто большие окна и двери. Это настоящие стены из стекла, причем не статичные, а динамичные. Портальные системы обеспечивают комфортное управление: при повороте ручки в режим «открыто» механизм незначительно (на 5 мм) приподнимает створку в раме

до 19,8 метра

максимальная ширина

до 3,3 метра

максимальная высота

Премиальный уровень комфорта и полный контроль над пространством

Хит продаж

Теплый подъемно-сдвижной HS Portal ALR 72

Для остекления выходов на террасу или патио
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Холодный подъемно-сдвижной HS Portal ALR 45

Для остекления беседок или как межкомнатное решение
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Алюминиевые системы

4 Видео

Алюминиевая стоечно-ригельная система

Самое подходящее решение для остекления фасадов большой площади. Глухое многоэтажное остекление с допустимой интеграцией окон и дверей. Идеально для объектов коммерческой недвижимости

ALF 50

Алюминиевая стоечно-ригельная система
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Остеклено Exterhaus
 Tezenis, Пятигорск

Варианты окрашивания алюминиевых конструкций

Палитра RAL Classic

Стандартное окрашивание, глянцевое, матовое, муар
Каталог

Декорация под дерево

Текстуры различных пород, устойчивое и надежное покрытие
Каталог

Ознакомиться c продуктами и получить консультацию вы можете в любом из наших шоурумов →

Грозный

Нальчик

Пятигорск

>300 реализованных
объектов

Среди которых частные домовладения, известные в СКФО рестораны и санатории, где мы устанавливали наши окна, перголы и террасы
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92% клиентов готовы нас рекомендовать

Для нас итог выполненных работ — получить позитивный отзыв нашего клиента. Репутация Exterhaus самый важный элемент нашего бизнеса
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В нашей компании представлены более 60 наименований продуктов высочайшего качества, позвольте порекомендовать:

Окна из Лиственницы, Грозный

Деревянные окна и двери

На наш взгляд, более подходящее решение для остекления частных домовладений
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Биоклиматическая пергола Exterhaus

Композитная террасная доска

Недорогое и практичное решение для обустройства террасы дома или кафе
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Биоклиматические перголы

Современное автоматизированное решение для организации пространства веранды
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Иван Собин
руководитель отдела продаж

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Exterhaus

8 928 301 70 30

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Комплексные
 экстерьерные оконные архитектурные
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Частный дом

Готовые решения для коттеджей в любом архитектурном стиле

Horeca

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Офис или ТЦ

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Перила и огражения

Уличная мебель Vondom

Садовая мебель Skyline Design

Грили
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Каталог цветов RAL Classic
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Жёлтые тона

RAL 1000

Зелёно-бежевый

RAL 1001

Бежевый

RAL 1002

Песочно-жёлтый

RAL 1003

Сигнальный жёлтый

RAL 1004

Жёлто-золотой

RAL 1005

Медово-жёлтый

RAL 1006

Кукурузно-жёлтый

RAL 1007

Нарциссово-жёлтый

RAL 1011

Коричнево-бежевый

RAL 1012

Лимонно-жёлтый

RAL 1013

Жемчужно-белый

RAL 1014

Слоновая кость

RAL 1015

Светлая слоновая кость

RAL 1016

Жёлтая сера

RAL 101

Шафраново-жёлтый

RAL 1018

Цинково-жёлтый

RAL 1019

Серо-бежевый

RAL 1020

Оливково-жёлтый

RAL 1021

Рапсово-жёлтый

RAL 1023

Транспортно-жёлтый

RAL 1024

Охра жёлтая

RAL 1026

Люминесцент жёлтый

RAL 1027

Карри жёлтый

RAL 1028

Дынно-жёлтый

RAL 1032

Жёлтый ракитник

RAL 1033

Георгиново-жёлтый

RAL 1034

Пастельно-жёлтый

RAL 1035 

Перламутрово-бежевый

RAL 1036 

Перламутрово-золотой

RAL 1037

Солнечно-жёлтый

Оранжевые тона

RAL 2000

Жёлто-оранжевый

RAL 2001

Красно-оранжевый

RAL 2002

Алый

RAL 2003

Пастельно-оранжевый

RAL 2004

Оранжевый

RAL 2005

Люминисцент оранжевый

RAL 2007

Люминисцент ярко-оранж

RAL 2008

Ярко-красно-оранжевый

RAL 2009

Транспортный оранжевый

RAL 2010

Сигнальный оранжевый

RAL 2011

Насыщенный оранжевый

RAL 2012

Лососёво-оранжевый

RAL 2013

Перламутрово-оранжевый

Красные тона

RAL 3000

Огненно-красный

RAL 3001

Сигнальный красный

RAL 3002

Карминно-красный

RAL 3003

Рубиново-красный

RAL 3004

Пурпурно-красный

RAL 3005

Винно-красный

RAL 3007

Чёрно-красный

RAL 3009

Оксид красный

RAL 3011

Коричнево-красный

RAL 3012

Бежево-красный

RAL 3013

Томатно-красный

RAL 3014

Розовый антик

RAL 3015

Светло-розовый

RAL 3016

Кораллово-красный

RAL 3017

Розовый

RAL 3018

Клубнично-красный

RAL 3020

Транспортный красный

RAL 3022

Лососёво-красный

RAL 3024

Люминесцент красный

RAL 3026

Люминесцент ярко-красный

RAL 3027

Малиново-красный

RAL 3028

Красный

RAL 3031

Ориент красный

RAL 3032

Перламутрово-рубиновый

RAL 3033

Перламутрово-розовый

Фиолетовые тона

RAL 4001

Красно-сиреневый

RAL 4002

Красно-фиолетовый

RAL 4003

Вересково-фиолетовый

RAL 4004

Бордово-фиолетовый

RAL 4005

Сине-сиреневый

RAL 4006

Транспортный пурпурный

RAL 4007

Пурпурно-фиолетовый

RAL 4008

Сигнальный фиолетовый

RAL 4009

Пастельно-фиолетовый

RAL 4010

Телемагента

RAL 4011

Перламутрово-фиолетовый

RAL 4012

Перламутрово-ежевичный

Синие тона

RAL 5000

Фиолетово-синий

RAL 5001

Зелёно-синий

RAL 5002

Ультрамарин-синий

RAL 5003

Сапфирово-синий

RAL 5004

Чёрно-синий

RAL 5005

Сигнальный синий

RAL 5007

Бриллиантово-синий

RAL 5008

Серо-синий

RAL 5009

Лазурно-синий

RAL 5010

Горечавково-синий

RAL 5011

Стально-синий

RAL 5012

Голубой

RAL 5013

Кобальтово-синий

RAL 5014

Голубино-синий

RAL 5015

Небесно-синий

RAL 5017

Транспортный синий

RAL 5018

Бирюзово-синий

RAL 5019

Капри синий

RAL 5020

Океанская синь

RAL 5021

Водная синь

RAL 5022

Ночной синий

RAL 5023

Отдалённо-синий

RAL 5024

Пастельно-синий

RAL 5025

Перламутр горечавково-синий

RAL 5026

Перламутр ночной синий

Зеленые тона

RAL 6000

Патиново-зелёный

RAL 6001

Изумрудно-зелёный

RAL 6002

Лиственно-зелёный

RAL 6003

Оливково-зелёный

RAL 6004

Сине-зелёный

RAL 6005

Зелёный мох

RAL 6006

Серо-оливковый

RAL 6007

Бутылочно-зелёный

RAL 6008

Коричнево-зелёный

RAL 6009

Пихтовый зелёный

RAL 6010

Травяной зелёный

RAL 6011

Резедово-зелёный

RAL 6012

Чёрно-зелёный

RAL 6013

Тростниково-зелёный

RAL 6014

Жёлто-оливковый

RAL 6015

Чёрно-оливковый

RAL 6016

Бирюзово-зелёный

RAL 6017

Майский зелёный

RAL 6018

Желто-зелёный

RAL 6019

Бело-зелёный

RAL 6020

Хромовый зелёный

RAL 6021

Бледно-зелёный

RAL 6022

Коричнево-оливковый

RAL 6024

Транспортный зелёный

RAL 6025

Папоротник-зелёный

RAL 6026

Опаловый зелёный

RAL 6027

Светло-зелёный

RAL 6028

Сосновый зелёный

RAL 6029

Мятно-зелёный

RAL 6032

Сигнальный зелёный

RAL 6033

Мятно-бирюзовый

RAL 6034

Пастельно-бирюзовый

RAL 6035

Перламутрово-зелёный

RAL 6036

Перламутр опал зелёный

RAL 6037

Зелёный

RAL 6038

Люминесцент зелёный

Серые тона

RAL 7000

Серая белка

RAL 7001

Серебристо-серый

RAL 7002

Оливково-серый

RAL 7003

Серый мох

RAL 7004

Сигнальный серый

RAL 7005

Мышино-серый

RAL 7006

Бежево-серый

RAL 7008

Серое хаки

RAL 7009

Зелёно-серый

RAL 7010

Брезентово-серый

RAL 7011

Железно-серый

RAL 7012

Базальтово-серый

RAL 7013

Коричнево-серый

RAL 7015

Сланцево-серый

RAL 7016

Антрацитово-серый

RAL 7021

Чёрно-серый

RAL 7022

Серая умбра

RAL 7023

Серый бетон

RAL 7024

Графитовый серый

RAL 7026

Гранитовый серый

RAL 7030

Каменно-серый

RAL 7031

Сине-серый

RAL 7032

Галечный серый

RAL 7033

Цементно-серый

RAL 7034

Жёлто-серый

RAL 7035

Светло-серый

RAL 7036

Платиново-серый

RAL 7037

Пыльно-серый

RAL 7038

Агатовый серый

RAL 7039

Кварцевый серый

RAL 7040

Серое окно

RAL 7042

Транспортный серый A

RAL 7043

Транспортный серый B

RAL 7044

Серый шёлк

RAL 7045

Телегрей 1

RAL 7046

Телегрей 2

RAL 7047

Телегрей 4

RAL 7048

Мышино-серый жемчуг

Коричневые тона

RAL 8000

Зелёно-коричневый

RAL 8001

Охра коричневая

RAL 8002

Сигнальный коричневый

RAL 8003

Глиняный коричневый

RAL 8004

Медно-коричневый

RAL 8007

Олень коричневый

RAL 8008

Оливково-коричневый

RAL 8011

Орехово-коричневый

RAL 8012

Красно-коричневый

RAL 8014

Сепия коричневый

RAL 8015

Каштаново-коричневый

RAL 8016

Махагон коричневый

RAL 8017

Шоколадно-коричневый

RAL 8019

Серо-коричневый

RAL 8022

Чёрно-коричневый

RAL 8023

Оранжево-коричневый

RAL 8024

Бежево-коричневый

RAL 8025

Бледно-коричневый

RAL 8028

Терракотовый

RAL 8029

Перламутр медный

Чёрные и белые тона

RAL 9001

Кремово-белый

RAL 9002

Светло-серый

RAL 9003

Сигнальный белый

RAL 9004

Сигнальный чёрный

RAL 9005

Чёрный янтарь

RAL 9006

Бело-алюминиевый

RAL 9007

Тёмно-алюминиевый

RAL 9010

Белый

RAL 9011

Графитно-чёрный

RAL 9016

Транспортный белый

RAL 9017

Транспортный чёрный

RAL 9018

Папирусно-белый

RAL 9022

Перламутр светло-серый

RAL 9023

Перламутр тёмно-серый

Обратите внимание!

Цвета, представленные на дисплее, воспроизведены электронным способом и на мониторе оттенки не совсем точно соответствуют действительным. Они так же не заменяют оригинальные цвета, так как на восприятие цвета влияют, среди прочих, такие факторы, как структура поверхности, блеск и освещение. Перед выбором окончательного цвета рекомендуем проверить цвета каталогов в естественной среде.

Каталог декорации алюминия
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