Алюминиевые системы остекления

Алюминиевые окна могут быть по-настоящему теплым и комфортным решением для остекления. Главное, использовать правильные профильные системы. Условно, типы систем можно разделить на два: с терморазрывом (теплые) и без терморазрыва (холодные). Системы отличаются по назначению, теплые нужны для отапливаемых помещений, а холодные для помещений без отопления, либо как межкомнатное решение